Auf gute Resonanz stieß laut Schaustellerverband Speyer das Angebot am Dienstagabend auf dem Festplatz, sich kostenfrei mit Weihnachtsbäumen einzudecken. Die Betriebe hatten diese für den Schmuck ihrer Angebote auf dem Weihnachtsmarkt beschafft, aber nach dessen vorzeitiger Schließung nicht mehr benötigt. Wer Interesse hatte, durfte nun zugreifen.

„In der ersten Stunde kamen sehr viele vorbei, in der zweiten wurde es weniger“, so Birgit Lemke, die zusammen mit ihrem Sohn Alexander Lemke, Vorsitzender des Schaustellerverbands, Mitarbeitern und Kollegen das Angebot betreute. Über 100, aber nicht alle Bäume seien mitgenommen worden. Manche Profiteure hätten ein Trinkgeld gegeben, das die Schausteller danach umgesetzt hätten. Die Aktion habe nicht nur deshalb Spaß gemacht. Auch die Versuche, große Bäume in kleine Kofferräume zu packen, hätten immer wieder für Erheiterung gesorgt.