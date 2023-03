Wenn die Zuverlässigkeit des Betreibers bestritten wird, kann die Stadtverwaltung einen Gewerbebetrieb untersagen. Gegen einen solchen Bescheid hat ein Geschäftsmann nun Widerspruch eingelegt.

Der Mann hatte in Speyer ein Gewerbe angemeldet für Handwerksarbeiten im Bereich Metallarbeiten, Feinmechanik und Handel mit Ersatzteilen. Sein Widerspruch beschäftigt den Stadtrechtsausschuss. In dessen Sitzung teilte die Stadt mit, dass der Mann seit Jahren mit ständig steigenden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und dem Finanzamt in der Schuld stehe. Auf Mahnungen und Aufforderungen reagiere er nicht. Seit 2017 habe er keine Steuererklärungen mehr vorgelegt, Pfändungen seien mangels Masse verpufft. Aktuell stehe er mit rund 55.000 Euro Gewerbesteuer und weiteren rund 65.800 Euro beim Finanzamt in der Kreide.

Nach entsprechender Vorankündigung im Oktober 2022 – laut Stadt ohne Reaktion des Betreibers – sei ihm am 9. November das Betreiben eines Gewerbes untersagt worden. Daraufhin legte er Widerspruch ein und gab eine ganze Reihe von Gründen an, insbesondere, dass die Schulden auf falschen Schätzungen beruhten und er die ersten nachzuholenden Steuererklärungen nachholen werde. Auch das steht laut Stadt noch aus.