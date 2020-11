19 neue Corona-Fälle sind am Donnerstag in die Statistik für die Stadt Speyer eingegangen. Sie liegt damit bei 318 Fällen, davon 141 noch erkrankt. Der Inzidenzwert von Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist auf 140,4 geklettert, so hoch wie nie zuvor. Der Stadtverwaltung ist nichts Näheres zu den Fällen bekannt. Möglich ist, dass ein Teil der am Montag verkündeten 30 Fälle aus der Aufnahmestelle für Asylbegehrende (AfA) erst jetzt erfasst worden ist.

Unabhängig davon gibt es auch einzelne neue Fälle an Speyerer Schulen. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Georg-Friedrich Kolb hatten sich schon Anfang der Woche nach zwei bestätigten Infektionen Siebt- und Elftklässler in Quarantäne begeben. Am Donnerstag kam der Fall eines Achtklässlers hinzu. 40 bis 50 Mitschüler müssten voraussichtlich in Quarantäne, so Schulleiter Rüdiger Nauert auf Anfrage. Er sieht keine Zusammenhänge der drei Fälle; alle drei männlichen Jugendlichen haben sich nach seiner Einschätzung bei schulexternen Kontaktpersonen infiziert. Ansteckungen in der Schule seien nicht nachgewiesen.

Einzelne Fälle an Schulen

Am Mittwoch wurde zudem aus der Pestalozzi-Schule ein bestätigter Corona-Fall aus einer Werkstufen-Klasse mitgeteilt, wie die Stadt berichtet. Hier sei für Mitschüler, Lehrer und Mitfahrer im Bus zu der Förderschule häusliche Isolation bis 11. November angeordnet worden. Das Edith-Stein-Gymnasium vermeldete einen Fall aus einer siebten Klasse. „Die betroffenen Schülerinnen und Lehrkräfte (zwölf) wurden informiert“, so Schulleiter Andreas Kotulla. Mit dem Gesundheitsamt würden nun die weiteren Schritte abgeklärt.