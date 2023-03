Gertrud „Gerti“ Martini aus Speyer stellt am ersten März-Wochenende ihre Acryl und Aquarelle im Remigiushaus in Otterstadt aus. Die Ausstellung trägt den Titel „Farben sind das Lächeln der Natur“. Die Vernissage ist am Freitag, 3. März, ab 19 Uhr.Sie wird musikalisch von Katrin Oppermann gestaltet. Die Bilder sind am darauffolgenden Samstag und Montag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Nach Angaben von Organisator Günther Pfadt wird Gertrud Martini zehn Prozent eines jeden verkauften Bildes für soziale Zwecke der Gemeinde Otterstadt zur Verfügung stellen.

Die Künstlerin wurde 1948 in Speyer geboren und erhielt ihre künstlerische Ausbildung an der Europäischen Akademie für Bildende Kunst in Trier sowie bei Wolfgang Beck, Martin Eckrich, Waltraud Folz, Theo Ofer oder Bernhard Staudenmayer.

Sie schreibt über ihre Kunst: „Mit meinen Bildern versuche ich die Harmonie zwischen Farbe, Linie und Fläche zu erreichen. Landschaften, Stillleben und Akte sind für mich zentrale Themen. So bilde ich nicht das Motiv genau ab, sondern will den Betrachter über seine Sehgewohnheiten für das Bild gewinnen. Die Inspiration und die verborgene Wirkung des Bildes können nicht erkannt werden.“

Gertrud Maria Martini ist Mitglied der „Pfälzer Maler“ und im Speyerer Kunstverein.