Die FDP hat die Park- und Verkehrssituation am Germansberg im Bereich Priesterseminar zum Thema im Stadtrat gemacht. Sie bemängelt, dass ausgerechnet kurz vor dem Abriss der Closweg-Brücke dort neue Parkflächen angelegt worden sind.

Hintergrund ist, dass das Wohngebiet Vogelgesang wegen der auf rund ein halbes Jahr angesetzten Brücken-Erneuerung aus dem nördlichen Stadtteil nur noch von einer Seite her angefahren werden kann – über den Germansberg. Das führe dort zu mehr Verkehr, Rückstaus wegen der verengten Fahrbahn und Gefahrensituationen gerade vor schlecht einsehbaren Kurven. Die FDP-Bitte: zumindest im oberen Bereich der Straße Am Germansberg, vor der Einmündung in die Kardinal-Wendel-Straße am Priesterseminar, ein Parkverbot auszuweisen. Dieses könne für die Zeit der Bauarbeiten an der Brücke befristet sein.

Verkehrsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) entgegnete, die Stadt habe sich bewusst für wechselseitig angeordnete Stellplätze entschieden: „Sonst wird zu schnell gefahren.“ Die Stadt sagte nun nochmals einen Ortstermin und Rücksprachen mit der Polizei und dem Stadtbus-Anbieter zu. Dabei sollten Änderungen geprüft werden. Eine Feststellung der FDP zu den Parkplätzen blieb unwidersprochen: Sie würden rege genutzt, vor allem von Besuchern des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses auf der anderen Seite der B39.