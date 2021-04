Dabei hatte es der 48-Jährige aus Ludwigshafen so gut gemeint. Er wollte reinen Tisch machen mit seiner drogenumnebelten Vergangenheit, hatte sich selbst angezeigt. Vor dem geplanten Verfahren am Schöffengericht des Amtsgerichts Speyer stehen dennoch weitere Hürden.

Der Mann sollte wegen Drogenhandels mit Kokain angeklagt werden, das Kokain soll er in Speyer erworben haben. Sehr ungewöhnlich war schon der Weg, auf dem die Ermittlungen in Gang gekommen waren: Er war zur Polizei gegangen, hatte dort das Päckchen auf den Tisch gelegt und bekundet, er wolle mit diesen Geschäften nichts mehr zu tun haben.

Verhandelt werden konnte allerdings an diesem Tage nicht. Die Ladung und die Anklage hatte er nicht ordnungsgemäß bekommen, wie er zu erklären versuchte. Er sei untergebracht in einer Pension, es gebe dort nur einen Briefkasten, die Zustellung an ihn sei alles andere als zuverlässig, versuchte er, so gut es sprachlich ging, zu beschreiben. Das Schöffengericht entschied, ihm bei dem neuen anzuberaumenden Termin einen Dolmetscher zur Seite zu stellen.

Ungewöhnlicher Weg

Da war er dennoch, der 48-Jährige. Für die Zustellung der Post hatte er einen ungewöhnlichen Weg gefunden: Aus seiner prallen Brieftasche, in der er zusammengefaltet offenbar seinen kompletten Dokumentenschatz verwahrte, zog er eine Zustellungsvollmacht für seine Drogenberaterin, zu der er offenbar großes Vertrauen hat. Seinen Ausweis habe er auch verloren, aber in besagter Brieftasche war eine Fotokopie. Das Gericht ordnete eine psychiatrische Begutachtung an, auf diese soll ein neuer Termin folgen.