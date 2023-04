Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 19-Jähriger aus Speyer war vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts wegen des Besitzes von Cannabis angeklagt. Zweimal wurde die Droge bei Personenkontrollen in Speyer bei ihm gefunden.

Am 25. April vergangenen Jahres am Nachmittag hatte eine Streife 8,5 Gramm Haschisch entdeckt, versteckt in seiner Unterhose. Am 9. Juli 2022 wurde er am Nachmittag wieder kontrolliert, diesmal im Park bei