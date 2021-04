Gerhard Daum ist bei 55 Space-Shuttle-Missionen am Startplatz in Cape Canaveral (Florida) und am NASA-Hauptquartier in Houston (Texas) als Raumfahrtjournalist dabeigewesen. Am Dienstag, 27. April, ab 18 Uhr blickt der Leiter der Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik-Museum Speyer in einem Online-Vortrag auf 40 Jahre „US Space Shuttle“ zurück. Der Hintergrund: Der Erstflug mit der Raumfähre Columbia war am 12. April 1981, der letzte Start erfolgte am 8. Juli 2011 mit der Atlantis. Veranstaltet wird der Vortrag von der Bezirksgruppe Mannheim der „Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt – Lilienthal-Oberth“ und vom Fachnetzwerk Verkehr im Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Bezirk Nordbaden-Pfalz. Weitere Informationen und Anmeldung im Netz: https://mannheim.dglr.de/.