Die Speyerer Künstlerin Gerdi König stellt vom 27. bis 29. Januar in Paris bei der art3f ihre Werke aus. Eingeladen zu der Messe für moderne Kunst, bei der internationale Künstler sich präsentieren, wurde sie von der Van Gogh Art Gallery Madrid.

Die Galerie übernimmt die Betreuung vor Ort und die Nachbetreuung in der Galerie in Madrid. In Zusammenarbeit mit den Kuratoren der Galerie hat Gerdi König drei ihrer Werke ausgewählt, die in Paris gezeigt werden. Die Künstlerin, die seit 2018 in der Kapuzinergasse ein Atelier hat, sagt: „Ausgewählt wurden drei Werke, deren Abstraktionsgrad sehr unterschiedlich ist. In fast all meinen Arbeiten möchte ich den Betrachter auf Reisen ins Innere schicken. Diese Entdeckungsreisen bleiben sehr individuell und binden sich jeweils an eigene Erlebnis- und Erfahrungsmuster an. Intensive Farbspuren und -strukturen entwickeln eine eigene Bildsprache, die oft mehr zu sagen vermag, als Worte dazu in der Lage sind. Eine Ausstellung auf der art3f in Paris sehe ich als Anerkennung meines künstlerischen Schaffens und meiner jahrelangen Ausstellungstätigkeit in vielen Teilen der Welt.“

Über 50.000 Besucher erwartet

Gerdi König freue sich sehr, Ende Januar in Paris ausstellen zu können. Zur jurierten Ausstellung wurde sie bereits 2022 eingeladen, hat diesen Termin allerdings wegen Corona nicht realisiert. Für dieses Jahr hat sie begeistert einer nochmaligen Einladung der Galerie aus Madrid zur Ausstellung zugestimmt.

Die art3f in Paris ist eine internationalen Messe für zeitgenössische Kunst. Dafür wählt das Komitee 80 Galerien aus, die rund 3.000 Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Keramiken von etablierten und aufstrebenden Künstlern zeigen. Mehr als 50.000 Menschen werden im Pavillon 5.2 an 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, erwartet.rg

Info

, www.art3f.com