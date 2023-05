In der Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz ist die Ausstellung „Bildgeschichten“ mit Werken der Speyerer Künstlerin Gerdi König zu sehen.

In der Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz ist noch bis Freitag die Ausstellung „Bildgeschichten“ mit 17 Werken der Speyerer Künstlerin Gerdi König zu sehen. Die Ausstellung thematisiert den spannenden Prozess beim Entstehen und Betrachten eines künstlerischen Werkes. Die Wirkung von Gerdi Königs Malerei beruht auf dem Zusammenspiel von überwiegend abstrahierten, kontrastreichen Farb- und Formkompositionen und gegenständlichen Elementen. Immer wieder erscheinen Personen in speziellem Kontext. Das können Opernfiguren wie Papageno aus der „Zauberflöte“ oder ein namensloses Paar – oder die Künstlerin „Auf der Suche nach dem tanzenden Bären in mir “ sein.

Die Ausstellung „Bildgeschichten“ zeigt intensive und spannungsreiche Farb- und Bildräume von hoher kompositorischer Kraft, welche oft durch figürliche Details Hinweise auf inhaltliche Akzentuierungen geben. In einem Bild sind auch der „Dom auf grünem Feld“ oder der „Altrhein am Abend“ zu sehen.

„Jedes Bild ist für mich ein Erleben“

„Jedes Bild ist für mich ein Erleben“, erklärte die 1956 in Speyer geborene Künstlerin bei der Vernissage. Sie betrachtet ihre künstlerische Arbeit als eine Visualisierung von Erinnerungen – verarbeitete Erfahrungen erschaffen eine neue Realität auf der Leinwand und bieten dem Betrachter die Möglichkeit, die facettenreichen Geschichten selbst weiterzuentwickeln.

„Nicht allein die künstlerische Technik lässt ein Bild zum Leben kommen, sondern auch die innere Vorstellung der Schaffenden“, so die Laudatorin am Eröffnungsabend, die Grafikdesignerin, Schauspielerin und Künstlerin Angelika Senft-Rubarth, die in die künstlerische Schaffenswelt von Gerdi König einführte.

Gerdi König unterhält Galerievertretungen auf Mallorca und in New York und hat im Laufe ihres künstlerischen Schaffens unter anderem bereits in Los Angeles, Brügge, Barcelona oder im Januar dieses Jahres in Paris ausgestellt. Seit 2008 unterhält sie ihr eigenes Atelier in der Kapuzinergasse 1 in Speyer.

Info

Die Ausstellung „Bildgeschichten“ ist bis 26. Mai in der Speyerer Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Bahnhofstraße 19) zu den Öffnungszeiten der Bank zu sehen. Die gezeigten Bilder können auch käuflich erworben werden.