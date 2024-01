Gerd Götz trainiert auch in der kommenden Saison die Pfalzligahandballerinnen von TuS Heiligenstein. Das hat Spielleiter Uwe Geier am Mittwochmorgen unserer Zeitung mitgeteilt. Der 55-jährige Götz geht damit in seine zweite Runde bei den Römerbergerinnen. Auch das Team bleibe weitgehend zusammen.