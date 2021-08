Die Arbeit geht der Stadtverwaltung nicht aus. Im Bauausschuss legen Vertreter mehrerer Abteilungen die Vorhaben in den kommenden drei Jahren vor. Vieles ist dabei – unter anderem der Umbau eines Kiosks zur WC-Anlage. Endlich, sagen viele.

Viele Themen waren den Ausschussmitgliedern nicht neu. Die Umnutzung des alten Bauhaus-Geländes, der Vollausbau der Lauergasse ab März 2021 oder die Einrichtung eines Kreisels mit zwei Bushaltestellen am Hirschgraben zum Beispiel. Auch, dass die Weiterentwicklung des Industriehofs die Stadt noch über längere Zeit beschäftigten wird, überraschte nicht. Ebenso wenig, dass Messungen des Lärmpegels im Bereich Dr. Eduard-Orth-Straße/Raiffeisenstraße aufgrund von Covid-19 noch nicht durchgeführt werden konnten: Der Spielbetrieb war ja eingestellt.

Ein Schlüsselprojekt im Stadtumbau stellte Sabrina Salzsieder (Fachbereich Stadtentwicklung/Stadtplanung) vor: „Aktuell fehlt eine barrierefreie WC-Anlage am Hauptbahnhof.“ Abhilfe soll durch den Erwerb des dortigen Imbissrondells geschaffen werden, das zu Toiletten werden soll. „Wir stehen kurz vorm Vertragsabschluss“, gab Salzsieder bekannt. Der Stadtratsbeschluss im Dezember stehe noch aus.

Pionierquartier

Als großes Thema der kommenden Jahre nannte sie das Pionierquartier zwischen Speyer-Nord und Otterstadt. „Zum einen muss der Flächennutzungsplan angepasst werden, zum anderen müssen wir in Abstimmung mit Otterstadt klären, was städtebaulich passiert“, so Salzsieder. Das geschehe auch im Hinblick auf die geplante Landesgartenschau.

„Wir freuen uns auf spannende Projekte“, sagte ihre Kollegin Daniela Walter zusammenfassend. Von über 35 Verfahren im Bauwesen sprach Andreas Kardos, Abteilungsleiter für Bauverwaltung und Immobilien. Nicht eingeschlossen waren darin die Aufgaben im Zusammenhang mit der Sozialen Stadt Speyer-Nord und Speyer-Süd.

„Die Bauverwaltung ist nicht unterbeschäftigt“, hob Kardos mit Verweis auf etliche Maßnahmen im städtischen und schulischen Bereich hervor, die unter anderem durch Auflagen wie die Aufrüstung des Brandschutzes im Doppelgymnasium entstehen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei der Verwaltung ein Aufschub für Antragstellungen für Projekte von sieben Monaten gewährt.

Lange Liste

Helmut Reimer, der die Tiefbauabteilung leitet, hatte eine schier nicht enden wollende Arbeitsliste für die kommenden drei Jahre mitgebracht. Die fing mit zusätzlichen Parkplätzen für das Quartier „Am Sandhügel“ und ergänzenden Leuchten im Stadtgebiet an, führte über die Instandsetzung des Radweges nach Dudenhofen auf der Nordseite und Höherlegung der Industriestraße bis zum Hochwasserschutz und Brückenprüfungen. 2,8 Millionen Euro nannte Reimer als Ausgaben im laufenden Jahr für seinen Bereich.

Auf 3,1 Millionen kam Steffen Schwendy von der Grünflächenplanung der Stadt. In Vorbereitung sind unter anderem noch der Bewegungsgarten am Judomaxx oder Instandsetzungen vom Bolzplatz am Closweg und dem Sportplatz am Doppelgymnasium. Finanziell kleinere und größere Projekte stellte Schwendy für die kommenden Jahre vor, so beispielsweise die Errichtung von Treppentürmen im Schulhof des Hans-Purrmann-Gymnasiums 2021 (630.000 Euro), die Aufwertung des Feuerbachparks 2022 (400.000 Euro) oder die Straßenraumgestaltung in der Landauer Straße 2024 (500.000 Euro).