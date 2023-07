Zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, haben unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite von fünf geparkten Fahrzeugen in der Zeppelinstraße beschädigt. Die Fahrzeuge standen laut Polizei alle in einer Reihe längs zur Fahrbahn. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Wer in dem genannten Zeitraum in der Zeppelinstraße etwas beobachtet hat und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, Telefon 06232 1370, zu melden.