Am Montag Abend beginnt um 19 Uhr im Dom zu Speyer die Reihe der Advents-Andachten „Halte.Punkt.Advent“ mit Musik von Schütz und Bruhns. Offizianten sind Diakon Paul. Nowicki und Pfarrer Matthias Schmitt. Es musiziert die Capella Spirensis unter Markus Melchiori. Noch offen war in der ersten Advents Woche das konkrete Programm für den Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr. Es werden von Georg Philipp Telemann zwei Kantaten aus der Sammlung „Harmonischer Gottesdienst“ erklingen: „Endlich wird die Stunde schlagen“ und „Lauter Wonne, lauter Freude“.

Es singt der Tenor Georg Poplutz, der regelmäßig bei der Dommusik auftritt und zu den führenden Sänger im Bereich Oratorium und Lied gehört. Noch in bester Erinnerung ist sein Auftritt bei den Musiktagen 2019 in Mendelssohns „Paulus“. Sabine Ambos, Blockflöte, Shogo Fujii, Barockoboe, Daniela Wartenberg, Barockcello, und Markus Melchiori, Truhenorgel, sind die weiteren Ausführenden am Donnerstag.

Telemanns „Harmonischer Gottesdienst“ ist ein Zyklus von 72 Kirchenkantaten, den er 1725/26 in Hamburg als städtischer Musikdirektor war zuständig für die Musik an fünf Hauptkirchen schrieb. Wohl kein anderer Meister hat so viele Kirchenkantaten komponiert wie er. Anmeldung unter http://www.dom-zu-speyer.de/advent-und-weihnachten-2020/adventsandachten.