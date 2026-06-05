Die Speyerer Energiegenossenschaft „Bine“ startet eine Stromgemeinschaft. Dabei können Besitzer von Photovoltaik-Anlagen ihren produzierten Strom selbst verkaufen.

„Wir wollen die Wertschöpfung vor Ort halten und den Menschen ermöglichen, Strom zu fairen Preisen zu verkaufen und zu günstigen Preisen einzukaufen“, erläutert Genossenschaftsvorstand Nicolas Schweigert. In der Stromgemeinschaft könnten alle Mitglieder untereinander handeln. So würden Erzeuger mit Verbrauchern zusammengebracht, erläutert die „Bine“. „Über die Plattform können sie mit Nachbarn in ihrer Straße, mit Freunden, Verwandten oder auch Unbekannten in der ganzen Pfalz miteinander Strom handeln, einen Preis vereinbaren oder Strom sogar verschenken“, heißt es. Allerdings fielen Netzentgelte, Umlagen und Steuern immer an. Jede Vereinbarung werde als sogenannter Energielink auf der Plattform registriert.

Überschüssiger Strom werde vergütet. Für den Fall, dass niemand gerade Energie produziere, würden die Mitglieder laut Genossenschaft mit 100 Prozent Öko-Strom aus Reststrom versorgt. Die Genossenschaft geht innerhalb ihrer Stromgemeinschaft davon aus, dass der Strompreis zwischen 8,5 und 10 Cent pro Kilowattstunde liegen werde. „Durch den individuellen Stromverbrauch kann man steuern, wie viel günstigen Strom über die Gemeinschaft bezogen wird und wie viel über den Reststrom“, heißt es. Die Abrechnung erfolge alle 15 Minuten über einen separaten Leseknopf am Stromzähler. Wer mitmachen will, müsse in den Tarif der Stromgemeinschaft wechseln. Dafür arbeitet die „Bine“ mit dem Startup „WeShareEnergy“ zusammen. Die Genossenschaft will zudem eigene Anlagen einbinden. Unter https://buergerinenergie.de/stromgemeinschaft gibt es weitere Informationen. Außerdem lädt die Genossenschaft zu einer Info-Veranstaltung am 10. Juni ein, die über den Link https://meet.buergerinenergie.org/Strom besucht werden kann.