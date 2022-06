Nachdem Markus Magin am Mittwoch offiziell als neuer Generalvikar des Bistums Speyer in sein Amt eingeführt worden ist, bleibt unklar, wie es am Speyerer Priesterseminar St. German langfristig weitergeht. Der 57-jährige Magin war vor seiner Berufung durch den Speyerer Bischof Wiesemann als Direktor der Einrichtung im Speyerer Süden tätig und übernimmt bis auf Weiteres auch noch diese Rolle. Das bestätigte Magin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Bistums. „Wir können die Stelle nicht blind nachbesetzen“, so der neue Stellvertreter des Bischofs. Hintergrund seien zum einen strukturelle Fragen zum Ausbildungsinstitut für Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten, das sich in Zukunft anders aufstellen könnte. Zum anderen werde bald eine große Anzahl pastoralen Personals in den Ruhestand gehen. „Ich hoffe auf eine Klärung der strukturellen Fragen im Sommer“, so Magin. Mit Blick auf die Leitung seien viele Konstellationen denkbar – von Teilzeitstellen bis zur Doppelspitze.