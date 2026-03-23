Vor 20 Jahren gestartet, heute staatlich anerkannt: Die Freie Reformschule Speyer setzt auf Ganztagsbetreuung, vergibt keine Noten und sucht Platz für eine dritte Lerngruppe.

Am 5. September 2005 begann für 19 Schüler eine neue Zeitrechnung: Die Freie Reformschule Speyer (FRS) nahm ihren Betrieb auf. 20 Jahre später besuchen 35 Grundschulkinder die staatlich anerkannte Einrichtung. Die Botschaft bei der Jubiläumsfeier am Samstag bei den Diakonissen: Die Erfolgsgeschichte geht weiter.

Begonnen hat alles in der Kita Flohkiste. Mütter der dort betreuten Kinder wollten schon vor rund 20 Jahren eine eigene Schule für ihren Nachwuchs gründen. Sie haben Pädagogen und weitere Eltern überzeugt, ein Konzept entwickelt und Spender zur Anschubfinanzierung gewonnen. Der Mut zu neuen pädagogischen Wegen habe sich ausgezahlt, betonen die heutigen Verantwortlichen. Der Trägerverein „Elterniniative Freie Reformschule Speyer“ stehe hinter der Schule, habe sie aus den Kinderschuhen geführt, ihre staatliche Anerkennung erreicht und Höhen und Tiefen der Einrichtung begleitet.

Unterricht im Wald

Das erste Schulhaus stand in der Ludwigstraße 13, im Jahr 2014 zogen die Schüler und Lehrer dann um die Ecke in das Lina-Sommer-Haus in der Herdstraße 5. Inzwischen sucht die Schule aus Platzgründen erneut nach einem neuen Zuhause, am liebsten im Stadtgebiet. „Wir würden gerne eine dritte Lerngruppe eröffnen“, erklärt Katja Menold, eine von fünf Vorstandsmitgliedern, den Wunsch nach Erweiterung der FRS. In der Privatschule lernen Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse gemeinsam in jeweils einer Lerngruppe. Das Pensum ist demnach das gleiche wie in jeder anderen Grundschule, der Ansatz ist indes ein anderer.

Die FRS als verpflichtende Ganztagsschule beschäftigt jeweils zwei Lehrkräfte in jeder Lerngruppe und vergibt keine Noten. Die Schüler arbeiten zum besseren Verständnis von Eigenverantwortung mit Wochenplänen und werden in den Sommermonaten einmal wöchentlich im Wald unterrichtet. Sie lernen außerdem Englisch, machen viel Musik und erarbeiten sich Basiskompetenzen wie selbstständiges Telefonieren. „Diesen Schwerpunkt haben wir mittlerweile etwas zurückgefahren“, räumt Menold ein.

Soziale Kompetenzen fördern

Seit zwei Jahren trägt die FRS als eine von zwei Speyerer Grundschulen den Titel „Schule der Zukunft“, ein Landesprojekt, an dem sich die gesamte Schulgemeinschaft beteilige. Soziale Kompetenzen werden beispielsweise mit praktischer Unterstützung der Speyerer Tafel gefördert. Besonders hebt Menold den engen Austausch mit Kitas und weiterführenden Schulen hervor, um Kindern den Wechsel in die Schule und in die fünfte Klasse zu erleichtern. Im Klassenrat lernten die Schüler zu argumentieren und zu diskutieren. „Demokratie ist bei uns gelebter Alltag“, betont Menold. Finanziert wird die FRS mit Landeszuschüssen, Elternbeiträgen und Mitteln, die der Trägerverein bereitstellt.

„Wir haben eine wirklich gute Schule für unseren Sohn gesucht und haben sie gefunden“, sagt Vorstandsmitglied Jens Gröner. „Die magische Gemeinschaft bleibt zusammen“, betont Schülerin Lina den familiären Charakter der FRS. Die FRS sei mehr Gemeinschaft als Schule, stimmt Menold Lina zu. Mathematiklehrerin Melissa Stork ist überzeugt, dass die FRS in den vergangenen 20 Jahren viel richtig gemacht hat. Martina Willmann, Schulleiterin seit dem Jahr 2006, bringt es auf den Punkt: „Es hat sich alles gelohnt.“