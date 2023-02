Nach Polizeiangaben haben rund 300 Speyerer am Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine Solidarität mit den Ukrainern gezeigt. Die vom Bündnis für Demokratie und Zivilcourage organisierte Lichterkette reichte am Freitag vom Dom bis hinter die Alte Münze. Auch zahlreiche Ukrainer haben am anschließenden Friedensgebet im Dom teilgenommen.

„Schwerter zu Pflugscharen, Waffen-Stillstand jetzt, Stopp Putin“ oder „Frieden schaffen ohne Waffen“ steht auf zahlreichen Plakaten. Die ukrainische Fahne ist überall zu sehen. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg“ trägt jeder ein Licht.

Mit Kerzen will Viola Kunert ein Zeichen setzen. Sie unterrichtet Ukrainer beim Verein für berufliche Bildung (VFBB). Einen kleinen Beitrag möchte die Lehrerin mit ihrer Teilnahme leisten und später im Dom „für Frieden in der Ukraine beten“. Nicht nur in Gedanken dabei sein will Wolfgang Bogodanski. „Viel bewirken können wir nicht“, räumt er ein. „Schlechte Welt. Aber hier kann ich mein Mitgefühl ausdrücken.“

Es ist dunkel geworden. Ein Lichtermeer beleuchtet die Maximilianstraße. Joan Baez’ „Sagt mir wo die Blumen sind“ singen die Teilnehmer auf Deutsch. „Man muss Solidarität zeigen“, betont Christine Huwe. Sie hofft, dass Zeichen wie die Lichterkette noch mehr Menschen wachrütteln. „Wir stehen nicht nur für die Ukraine hier“, ist die Speyererin überzeugt.

Seine Gedanken seien zu dem Tag zurückgekehrt, an dem der Krieg gegen die Ukraine begonnen habe, erklärt Franz Kasper. „Leider ist noch kein Frieden in Sicht“, sagt er. „Alles ist zerstört, Gesundheit und Leben der Ukrainer sind gefährdet. Das ist sehr bedrückend“, beschreibt der Speyerer seine Gefühle. Zu wenige sind seiner Ansicht nach an diesem Abend auf der Straße. „Viele haben sich an den Kriegszustand gewöhnt, für sie geht das Leben weiter. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass ich gegen diesen und jeden Krieg bin“, sagt er.

Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage spricht von 500 Teilnehmenden, die Polizei schätzt deren Anzahl auf 300.

Klare Worte vom Bischof

Im Dom prangert Bischof Karl-Heinz Wiesemann im von der katholischen Dompfarrei Pax Christi und der Speyerer Gesamtkirchengemeinde gestalteten Friedensgebet „Machtbesessenheit und Großmachtfantasien“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin an. „Waffen schaffen keinen Frieden“, betont Oberkirchenrat Markus Jäckle. „Macht, Gier, verletzte Eitelkeit und Befindlichkeiten“ des russischen Präsidenten lieferten die Ukrainer diesem „gottlosen Krieg ohnmächtig und hilflos aus. „Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren“, ruft Jäckle den Christen zu. Als eine Ukrainerin ein Friedensgebet in ihrer Muttersprache spricht, nehmen ukrainische Mütter ihre Kinder in die Arme und ergreifen ihre Hände. Gemeinsam weinen sie am Abend des ersten Jahrestages des Krieges um die zerstörte Heimat, die Männer und Väter an der Front. Die Gemeinschaft derer, die ein Zeichen für Solidarität mit den Ukrainern gesetzt haben, lässt sie nicht allein.