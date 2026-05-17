Kita-Team, Eltern, Mitglieder des Gemeinderats und Nachbarn haben gemeinsam angepackt für ein neues Außengelände der Casa Vincentina.

Es regnet in Strömen, als am Samstagmorgen Menschen aus allen Himmelsrichtungen in Richtung Casa Vincentina am Otterstadter Königsplatz laufen. Schlechte Stimmung ist Fehlanzeige. Dabei haben sie einiges vor sich.

Die wichtigsten Gerätschaften sind kurz vor neun Uhr bereits auf dem Gelände der katholischen Kindertagesstätte aufgebaut. Ein Hänger steht bereit, ein Förderband ist passgenau davor platziert und hinter dem Zaun ist ein Mann mit einem kleinen Bagger bereits dabei, das Kies-Sand-Gemisch zu lockern.

„Fallschutz nicht mehr gewährleistet“

Genau darum geht es nämlich bei dem gemeinschaftlichen Einsatz von Kita-Team, Eltern, Mitgliedern des Gemeinderats und der Nachbarschaftshilfe. Die Leiterin der Casa Vincentina Sabine Streun macht die Gefahr deutlich, die vom Untergrund mittlerweile ausgeht: „Der Fallschutz ist einfach nicht mehr gewährleistet.“

Das kann Verletzungen bedeuten, die wehtun. Denn: „Wenn es regnet, geht es noch. Wenn es trocken ist, wird der Boden aber hart wie Beton.“ Bei einem Sturz eines Kindes könnte das spürbare Folgen haben.

62 Kinder

62 Kinder zwischen einem Jahr und sechs Jahren werden aktuell in der Einrichtung betreut. Alle nutzen das Außengelände gleichermaßen gerne und häufig. Vor sieben Jahren hat Streun die Leitung übernommen. Seither, sagt sie, ist die Situation auf dem Außengelände bedenklich und hat sich nun so zugespitzt, dass sie einen Antrag auf Austausch des Untergrunds bei der Gemeinde Otterstadt stellte. Der gehört nämlich das Außengelände. Eine behördliche Anordnung machte den Einsatz dort unerlässlich.

Bürgermeister Theo Böhm (CDU) hatte die Idee zur Gemeinschaftsaktion. „Meine beiden Kinder gingen auch hier zur Kita und in der Zeit habe ich zwei solcher Aktionen erlebt“, erinnert er sich. Heute noch kämen diese bei Treffen ehemaliger Eltern immer noch zur Sprache.

Dass sich auch diesmal viele Eltern animieren ließen, sich zum Wohle der Kinder an einem verregneten Samstagmorgen einzubringen, freut Böhm. Auch Streun ist begeistert: „Die Eltern zu motivieren klappte gut. Es haben sich direkt zehn Familien eingetragen.“

In Matschhosen und Gummistiefel

Nicht nur die Erwachsenen packen mit an. Auch ein paar Kinder sind zur Unterstützung mit eigenen kleinen Schubkarren gekommen, dem Wetter entsprechend von den Eltern in Matschhosen und Gummistiefel gesteckt. Streun lobt den Förderverein der Kita, während die Freiwilligen zwischenzeitlich die optimale Logistik für eine zügige Abwicklung des Abtragens von Kies und Sand entwickeln.

„Es herrscht ein gutes Miteinander, wir haben einen guten Elternausschuss und der Förderverein ist sehr rege“, berichtet die Leiterin. Ein Kletterhäuschen und ein Theaterstück sei den Kindern in der Vergangenheit beispielsweise „geschenkt“ worden.

Jetzt arbeiten Alt und Jung gemeinsam für eine Verbesserung auf dem Außengelände. 30 Kubikmeter müssen ausgehoben werden und das 30 Zentimeter tief, informiert Böhm im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Regen weicht das Gemisch zwar auf, erfordert von den Helfern am Samstag jedoch mehr Muskelkraft. „Der Boden ist schwerer“, so Böhm.

Der Bürgermeister und die Kita-Leiterin sind dankbar über die Mithilfe zweier Landwirte aus dem Ort. Dank diesen funktioniert die Gemeinschaftsaktion reibungslos und auch der Abtransport des Kies-Sand-Gemischs ist geregelt.

Kita-Leiterin Streun hat gehofft, dass der neue Sand ebenfalls bereits am Samstag eingebracht werden kann. Das allerdings sei nicht machbar gewesen. „Ich bin froh, wenn wir heute alles wegkriegen. Der neue Sand wird dann in einer weiteren Aktion eingefüllt“, kündigt Böhm an.