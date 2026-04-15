Vereint in Bewegung - gemeinsam aktiv“ heißt eine Kampagne des Landes. Weil gemeinsam alles leichter fällt, hofft der JSV Speyer, neue Interessierte zu motivieren.

Das Thermometer zeigt gerade mal sechs Grad an diesem Mittwochmorgen. Warm werden soll es dem kleinen Grüppchen, das sich zu früher Stunde auf dem Parkplatz gegenüber der Walderholung eingefunden hat. Der Judosportverein (JSV) Speyer steckt hinter dem Treffen. Wer mitmachen will, braucht weder Matte noch Gürtel.

Die Bewegungskampagne des Landes Rheinland-Pfalz „Vereint in Bewegung – gemeinsam aktiv“ wurde im vergangenen Jahr aufgelegt. In Speyer stieg der Stadtsportverband mit dem Projekt „Bewegung im Park“ ein. Regelmäßig zwischen Juli und September trafen sich im Schützengarten Frauen und Männer jeden Alters, um gemeinsam unter fachlicher Anleitung etwas für ihre Fitness zu tun.

Verrückte Idee

Auch im laufenden Jahr wird es das Angebot geben. Der JSV schließt sich mit einer eigenen Aktivität an die landesweite Initiative an. „Das war einfach eine verrückte Idee, die damals echt gut geklungen hat“, erinnert sich die Geschäftsführerin Gerlinde Görgen an die Entstehung der Mittwochstreffen, bei denen Sport und Gemeinschaft gepflegt werden sollen. Nach dem Motto „walk and talk“ – laufen und reden also – soll das wöchentliche Training gestaltet werden. „Wir saßen zusammen und haben überlegt, was denn als Angebot geeignet wäre. An dem Konzept sind wir hängen geblieben“, berichtet Görgen. Angeleitet werden die Walker von der stellvertretenden Vorsitzenden des JSV, Mira Hofmann. „Alleine ist der Ehrgeiz nicht so groß, sich kontinuierlich zu bewegen. In einer Gruppe ist die Motivation eine andere“, weiß sie. Genau das war der Ansatz, der zur Teilnahme am Landesprogramm animierte. Lange nachgedacht worden sei darüber, das Angebot tatsächlich zu starten, ergänzt Görgen.

Resonanz noch überschaubar

Auch wenn die Resonanz auf den ersten Walking-Treff überschaubar ist: Die Initiatoren bleiben optimistisch. „Es dauert ja immer, bis neue Ideen sich herumgesprochen haben und angenommen werden“, merkt Hofmann an. Görgen setzt auf den gegenseitigen Antrieb durch die Teilnehmer. Und auf die Anziehungskraft der Natur.

„Wir haben so einen schönen Wald und einen tollen Trimm-dich-Pfad, der viel zu wenig genutzt wird“, stellt sie heraus. Den Weg für den Rundkurs zum Walken hat Hofmann im Vorfeld genau eruiert. „Man kann sich nicht verlaufen“, sichert sie zu. Mehrere Lichtungen gebe es auf der etwa fünf Kilometer langen Strecke. „Zwischendurch gibt es einige Mobilisationsübungen“, fügt sie an.

Zweite Runde nächste Woche

Am kommenden Mittwoch geht es in die zweite Walk-and-Talk-Runde des JSV Speyer. Abmarsch ist um 8.15 Uhr morgens, dann hoffentlich bei angenehmeren Temperaturen. Neue Interessierte sind herzlich willkommen.