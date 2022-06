Die Gemeindeschwestern plus in Rheinland-Pfalz betreuen hochbetagte Menschen, die keine Pflege brauchen, aber Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Seit 2020 ist in Speyer Alexandra Mika in dieser Mission unterwegs. Im August soll sie eine Kollegin an ihre Seite gestellt bekommen. Bis dahin könnte auch die neue Fahrrad-Rikscha ausgeliefert sein, die Mikas Arbeit zum Wohl der Senioren voranbringen soll. „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“, sagt Mika. Ihr Plan ist, in der Rikscha immobile Bürger an den Rhein, zum Wald oder an andere schöne Plätze zu fahren.

Bislang hat Mika solche Angebote mit einer Leih-Rikscha unterbreitet. Zuletzt habe sie einer 94-Jährigen auf ihrem Rückweg vom Rhein durch die Maximilianstraße deutlich angesehen, wie glücklich eine solche Tour macht, erzählt sie. Eine private 10.000-Euro-Spende und weitere Gaben für ihre Arbeit hätten das ermöglicht. Sie habe in Rheinstetten ein hochwertiges Transportfahrrad der Marke Van Raam bestellt, das in Kürze ausgeliefert werde. Ein sicherer Stellplatz dafür sei ihr von Spendern ebenfalls schon zugesagt worden.

Wenn es da ist, will Mika die Touren mit ehrenamtlicher Hilfe anbieten. Im Kreis der 150 von ihr Betreuten vor allem in Speyer-West gebe es schon einige Kandidaten. Nun würden freiwillige Strampler für die Rikscha gesucht, die sich bei ihr melden könnten (Telefon 06232 142673, E-Mail alexandra.mika@stadt-speyer.de), ebenso wie Lokale, die bei solchen Ausflügen ein Getränk stiften könnten. Sie werde auch selbst in ihrer Freizeit in die Pedale treten, betont Mika.