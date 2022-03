Alexandra Mika arbeitet in Speyer als Gemeindeschwester plus. Welche kuriosen Erlebnisse sie dabei schon hatte, berichtet sie im Interview mit Narin Ugrasaner.

Frau Mika, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Als Gemeindeschwester plus unterstütze ich seit September 2020 ältere Menschen, damit sie so lange wie möglich, im besten Fall für immer, in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung leben können. Dieses Angebot ist kostenlos. Ich mache präventive Hausbesuche und merke dabei, womit ich helfen kann. Für die Hilfe greife ich auf mein mittlerweile großes Netzwerk zurück. Ich vermittele, führe Telefonate, bin bei Anträgen behilflich, leiste Trauerarbeit.

Außerdem biete ich selbst einen Plauderspaziergang am Woogbach an. Wir starten mittwochs um 10.30 Uhr am Stadtteilbüro am Berliner Platz. Interessierte können auch zum Erzählcafé vorbeikommen. Dort treffen wir uns donnerstags von 15 bis 17 Uhr zum Plaudern, Zuhören und um nette Kontakte zu knüpfen. Weiterhin stehe ich in engem Kontakt mit meinen Netzwerkpartnern. Ich kooperiere mit zwei Schulen für ein Projekt gegen Einsamkeit, bei dem Schüler Briefe schreiben, basteln oder malen. So ist – dank der Schülerinnen der Edith-Stein-Realschule – das Mutmachbuch entstanden. Ein offenes Leseangebot für ältere Menschen in der Stadtbibliothek ist in Planung.

Was ist das Schwierigste daran?

Es gibt nichts Schwieriges. Ich finde schnell einen guten Zugang zu den Menschen. Außerdem habe ich ein gutes Zeitmanagement, das macht meine Arbeit einfacher.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Mich hatte eine Frau angerufen und gefragt, ob ich ihr die Füße mache. Ich sagte: „Nein, ich kann Ihnen jedoch jemanden vermitteln.“

Warum machen Sie Ihren Job gerne?

Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Es ist auch für mich sehr bereichernd, wenn ältere Menschen ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen mit mir teilen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich bekomme täglich viel Dankbarkeit zurück und erhalte aus meinem beruflichen Umfeld viele positive Rückmeldungen.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrem Chef tauschen?

Nein, das möchte ich nicht. Wobei es bestimmt sehr interessant ist, jedoch mit sehr viel Verantwortung und Bürokratie verbunden.

Was macht Ihren Job besonders?

Ich bin gerne und viel unterwegs und habe flexible Arbeitszeiten. Ich lerne jeden Tag neue Menschen in ihrem Zuhause kennen, und das in allen sozialen Schichten. Mein Job ist sehr abwechslungsreich. Während der Corona-Pandemie habe ich die Betriebsärztin bei der Corona-Schutzimpfung unterstützt.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Man muss es gerne machen. Die Arbeit mit Menschen und bei der Stadtverwaltung Speyer machen es einem leicht, neu einzusteigen.

Zur Person

Alexandra Mika, 54, ist gelernte Krankenschwester und als Gemeindeschwester plus in Speyer tätig. Sie liest und verreist gerne und singt im Deutschen Rock-Chor der Liedertafel Dudenhofen.