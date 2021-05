Einen Koffer mit fünf Tablets und dem entsprechenden Zubehör hat die Speyerer Gemeindeschwester plus Alexandra Mika von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz bekommen. Damit soll sie älteren Menschen die digitale Kommunikation näherbringen.

Als Gemeindeschwester plus unterstützt und berät Alexandra Mika ältere Menschen, die noch keine Pflege brauchen, im Umgang mit den digitalen Medien und bietet etwa Kleingruppenschulungen an. Ziel ist es, diese Menschen bestmöglich in ihrer Selbstständigkeit zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Speyer.

Mika ist eine von 36 Gemeindeschwestern plus, die einen solchen Tablet-Koffer für ihre Arbeit bekommen haben. Finanziert wurden die Tablets vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Ein Techniker-Team der Medienanstalt Rheinland-Pfalz hat die drei Android-Geräte und zwei iPads startklar gemacht. Speyers Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU), die an der Übergabe des Tablet-Koffers auf der Maximilianstraße am Donnerstag teilnahm, betont: „Durch die Heranführung an den Umgang mit Tablets können Menschen bis ins hohe Alter den Nutzen erkunden und Ängste gegenüber der Technik verringert werden.“