Crowdfunding hat es möglich gemacht. Die neue Küche für die Bewohner des Wohngruppe der Stiftung zur Unterstützung psychisch Behinderter in der Pfalz in Speyer-Ost ist da.

Das „Herzstück“ genannte Projekt konnte dank mehrerer Spender verwirklicht werden. Die Freizeitgruppen der Kontaktstelle des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ) hatten im September 2025 über die „ Speyer Crowd“, ein Spendenportal der Stadtwerke, zu Unterstützung aufgerufen, um eine neue Küche für den Gemeinschaftsraum des Wohngruppen-Hauses in der Viehtriftstraße zu ermöglichen. Die alte Küche war in keinem guten Zustand mehr. Zusätzlich sind Spenden am Sommerfest der Freizeitgruppen gesammelt worden.

Die Initiatoren haben nun eine gut erhaltene Küche von einem privaten Spender aus Speyer erhalten und weitere 1500 Euro für Installationsarbeiten von der „Aktion 72“, einem Projekt der katholischen Jugend, berichtet Sonja Oswald, die das Projekt koordiniert hat. Die Bewohner sowie Besucher der Freizeitgruppen und Speyrerer Bürger hätten sich beteiligt. „Ein tolles Kooperationsprojekt“ findet Oswald, die auch die Freizeitgruppen des GPZ in Speyer betreut.

Termin

Die Freizeitgruppen der Kontaktstelle und das Gemeindepsychiatrische Zentrum Speyer laden am Mittwoch, 25. März, 14 bis 16 Uhr, zum Kleidertausch in der Lessingstraße 11, direkt neben der Post, ein. Mitgebracht werden können ein bis maximal zehn Kleidungsstücke in allen Größen im guten Zustand (ohne Flecken und Löcher). Dagegen ist es möglich, bis zu zehn neue Lieblingsstücke auszusuchen und mitzunehmen. Im Café der Tagesstätte wird bewirtet.