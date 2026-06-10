Am Freitag, 12. Juni, 15 bis 20 Uhr, findet das Gemeindefest „Rund um St. Hedwig“ in Speyer-West statt.

Eine Besonderheit des von der katholischen Kirche in der Heinrich-Heine-Straße 8 organisierten Fests ist das große interkulturelle Buffet. „Jeder bringt etwas zum Essen mit. Zusammen reicht es dann für alle“, so das Motto. Auch Geschirr solle mitgebracht werden. Im Programm stehen zur Begrüßung ein musikalischer Auftritt der Kinder aus dem Haus für Kinder St. Hedwig, ab 15.30 Uhr Musik und Tanz in der Kirche mit „One Man Band Steff“ sowie ab 17 Uhr der Besuch der „Stargäste Biene Maja und Stuart von den Minions“.