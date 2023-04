Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fast 30 Jahren an der Speyerer Gedächtniskirche geht es für Gemeindediakonin Anja Bein Richtung Süden. Beim Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD) der Evangelischen Landeskirche in Landau tritt die 51-Jährige zum 1. Januar eine neue Stelle als Referentin an. Ganz weg aus Speyer ist sie damit aber nicht.

Der Abschied von den Kollegen, dem Presbyterium und den Gemeindemitgliedern fällt ihr schwer, sagt Anja Bein. Die letzten Tage bis zu ihrem Wechsel nach Landau verbringt die 51-Jährige