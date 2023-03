Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Auch wenn das Brezelfest in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausfiel, ist die 86. Auflage des Volksfestes bereits für 8. bis 13. Juli 2021 terminiert. Speyerer wissen, dass die Tradition, die 1910 begründet worden ist und schon in anderen Notzeiten ausgesetzt werden musste, so schnell nicht abreißen wird. Als gutes Omen dürfen sie die in der Brezelform enthaltene Ziffer Acht deuten: Sie steht für Unendlichkeit.

Während es als sicher gilt, dass es ein Gebäck in Form einer Brezel mindestens seit dem 12. Jahrhundert gibt, ist das in deren Form angelegte Sinnbild erst in der Neuzeit erfunden