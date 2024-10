Ein 65-jähriger Mann ist am Mittwoch Opfer eines Trickdiebstahls in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße geworden. Eine 19-jährige Frau hatte ihn gegen 15.50 Uhr im Markt angesprochen und um die Bezahlung ihrer Lebensmittel gebeten. Der Mann erfüllte ihre Bitte, bemerkte jedoch später zu Hause, dass sein Geldbeutel fehlte. Nach Angaben der Polizei wurde die junge Frau kurz darauf vor dem Supermarkt angetroffen und kontrolliert. Sie hatte den Geldbeutel nicht mehr bei sich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder freigelassen. Gegen die 19-Jährige wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls eingeleitet. Der gestohlene Geldbeutel des 65-Jährigen wurde später in einem Gebüsch nahe dem Supermarkt gefunden.