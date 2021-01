Zwei Personen sind am Montag in Speyer Opfer von Taschendieben geworden. Demnach entwendeten bisher unbekannte Täter unbemerkt die Geldbeutel der beiden Geschädigten, als diese sich zum Einkaufen in Lebensmitteldiscountern in der Iggelheimer Straße und Franz-Kirrmeier-Straße aufhielten. Beide Opfer trugen ihre Portemonnaies nach Polizeiangaben zur Tatzeit gegen 11 und 12 Uhr in der Jackentasche. In der Iggelheimer Straße erbeuteten der oder die Täter rund 50 Euro Bargeld, einen Personalausweis und eine Bankkarte. Beim Diebstahl in der Franz-Kirrmeier-Straße wurden der betroffenen Person rund 250 Euro Bargeld, eine Geschenkkarte im Wert von 200 Euro, eine Bankkarte und andere Kundenkarten gestohlen. In beiden Fällen wurden die Bankkarten umgehend gesperrt, sodass es laut Polizei keinen weiteren Vermögensschaden durch unberechtigte Abbuchungen gab. Beide Geschädigte erstatteten Anzeige wegen Diebstahls. Sie konnten allerdings keine Hinweise auf den oder die Täter geben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Geldbeutel beim Einkauf immer eng am Körper zu tragen. Das Portemonnaie sollte niemals auch nur kurzfristig in Tragetaschen oder im Einkaufswagen abgelegt werden. „Seien Sie aufmerksam, insbesondere dann, wenn Ihnen Unbekannte während des Einkaufs oder beim anschließenden Verstauen der Waren in ihrem Fahrzeug offensichtlich grundlos zu nahe kommen“, rät die Polizei.