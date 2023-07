Einer 60-jährigen Frau aus Speyer sind am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr in der Straße „Sailerbahn“ zwei Geldbeutel aus einer Einkaufstüte entwendet worden, die die Frau kurz in ihren Fahrradkorb gelegt hatte. Es entstand ein Schaden in einem mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang eine etwa 45-jährige Frau mit schulterlangen dunklen Haaren und korpulenter Statur, die etwa 1,65 Meter groß ist und am Tatort aufgefallen war. Die Frau war dunkel gekleidet und hätte die Geschädigte noch gegrüßt, als sie am Fahrrad vorbeilief, heißt es im Polizeibericht. Hinweise an 06232 1370.