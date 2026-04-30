Unbekannte haben in der Speyerer Innenstadt einer 54-jährigen Frau die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Frau den Diebstahl am Mittwoch gegen 12.45 Uhr an der Kasse eines Geschäfts in der Gilgenstraße. Der Reißverschluss ihres Rucksacks stand offen. Hinweise auf Täter gab es nicht. Zeugen, die Verdächtiges in der Speyerer Innenstadt beobachtet haben, sollten sich unter Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer melden.