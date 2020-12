In der Zeit von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter an einem im Sanddornweg in Speyer im öffentlichen Verkehrsraum geparkten VW Crafter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurden aus dem Fahrzeuginnenraum des Firmenwagens dann eine Geldtasche mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, etwa 70 Euro Münzgeld und ein Apple-iPad entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Hinweisgeber können sich melden unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.