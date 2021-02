Eine 55-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Stuhlbrudergasse wurde am Donnerstag zwischen 11.30 und 11.45 Uhr Opfer eines Diebstahls. Während sie laut Polizeibericht vor dem Gebäude ein Einschreiben eines Postboten entgegennahm, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch die offenstehende Wohnungseingangstür unberechtigten Zutritt in die Wohnung der Frau. Dort entwendete er einen Briefumschlag mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Kiste mit Briefmarken. Dass die Gegenstände fehlten, bemerkte die Frau erst am Abend. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich laut Polizei nicht. Die 55-Jährige teilte den Polizisten jedoch mit, dass zuvor gegen 11 Uhr ein Paketbote eine Lieferung für einen Nachbarn an sie habe übergeben wollen. Er sei in einem weißen Transporter mit deutschem Kennzeichen unterwegs gewesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail.