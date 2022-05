Ein Familienfest fand am Samstag rund um das Mehrgenerationenhaus (MGH) im Weißdornweg in Speyer-Nord statt. An zwölf Stationen probierten Kinder ihre Fähigkeiten, Geschicklichkeit und Kenntnisse aus, Erwachsene jagten auf dem aufgebauten Flohmarkt nach Schnäppchen. „Super besucht“, ordnete MGH-Leiterin Jana Schellroth auf Anfrage ein. Anlass für das Fest war der bundesweite „Tag der Familie“ am 15. Mai gewesen. Ein Gemeinschaftsbild, das bei der vom Beirat für Migration und Integration für das Familienfest in Speyer-Nord organisierten „Pinselstrich-Aktion für den Frieden“ entstanden ist, soll nach Angaben Schellroths innerhalb der Interkulturellen Woche (IKW) in diesem Jahr versteigert werden.

Rund 500 Euro haben die Besucher nach Angaben Schellroths am Samstag im MGH gelassen. Der Erlös aus Kuchen-, Kartoffelpuffer- und Flohmarktwaren-Verkauf fließt demnach dem MGH-Förderverein zur Finanzierung aktueller und anstehender Projekte für alle Generationen zu.