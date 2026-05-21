Rund 100 Vereine gibt es in Römerberg, viele haben eigene Räume. Die Gemeinde gewährt für Sanierungen Zuschüsse, aber im Mai ist der Topf für manche Vorhaben schon leer.

Gleich vier Zuschussanträge von Vereinen standen auf der Tagesordnung der jüngsten Römerberger Ortsgemeinderatssitzung: Der TuS und der MGV Frohsinn aus Mechtersheim sanieren ihre jeweiligen Vereinsheime, der MGV Heiligenstein braucht eine neue Tür sowie zwei neue Fenster im Sängerheim, und der Musikverein Berghausen baut die früheren Räume des Rauch- und Schießclubs um. Solche Anträge sind normalerweise Formsache. Doch diesmal sorgten sie für Diskussionen. Welcher Verein seinen Antrag wann genau gestellt hatte, wollten die Ratsmitglieder wissen. Der Hintergrund: Für die Vereinsförderung sind feste Beträge im Haushalt der Gemeinde eingestellt. Und weil die Römerberger Vereine so fleißig an ihren Vereinsheimen und anderen Dingen werkeln, waren die entsprechenden Töpfe bereits vor den neuen vier Anträgen nicht mehr prall gefüllt. Um allen vier Vereinen den üblichen Zuschuss zu gewähren, ist nicht mehr genug Geld übrig. Für alle, die dieses Jahr noch kommen, gilt das erst recht nicht mehr.

Grundsätzlich obliegt es dem Gemeinderat, die Höhe des Zuschusses festzulegen. Er beträgt bei Neu- und Ausbauten sowie größeren Instandsetzungen „bis zu 20 Prozent der zuschussfähigen Kosten, jedoch höchstens 12.000 Euro“, heißt es in der entsprechenden Richtlinie. Der Verein muss als Bauherr eine „angemessene Eigenleistung“ erbringen. Pro Arbeitsstunde der Vereinsangehörigen können bis zu 10 Euro berechnet werden.

5000 Euro sind weg

Noch vergleichsweise entspannt ist die Lage bei der Haushaltsstelle für die Sportförderung: Vor der Sitzung waren von 60.000 Euro, die für das Jahr 2026 eingestellt waren, noch 27.000 Euro übrig. Für die Arbeiten am Sportheim hat der Rat dem TuS Mechtersheim aus diesem Topf eine Förderung von rund 3900 Euro plus einen möglichen Zuschuss für Helferstunden bewilligt. Dabei war allerdings strittig, ob die Sanierung des Vereinsheims überhaupt unter die Sportförderung, die eigentlich Sportanlagen und -geräte betrifft, und nicht eher unter die allgemeine Vereinsförderung fällt. Diese ist für den „Bau oder zur Erweiterung von baulichen Anlagen“ sowie für „Instandsetzungen größeren Umfangs“ vorgesehen. Dafür sind nur 5000 Euro im Haushalt eingestellt – ein Betrag, der im Vergleich zu den Vorjahren bereits angehoben wurde. Von diesem Geld waren vor der Sitzung nur noch 2900 Euro übrig. Doch alleine dem MGV Heiligenstein, der laut Verwaltung am frühesten mit seinem Antrag dran war, stehen nach der 20-Prozent-Regel knapp 2800 Euro plus Helferstunden-Vergütung zu.

Bei den folgenden beiden Anträgen von Musikverein Berghausen und MGV Frohsinn standen die Ratsmitglieder deshalb vor einem Dilemma. Wie soll mit dem Umstand umgegangen werden, dass – zumindest in den dafür vorgesehenen Haushaltsposten – für den Rest des Jahres kein Geld mehr für die Vereinsförderung übrig ist? Alles durchwinken und das Geld aus anderen Haushaltsposten abzweigen? Einen Deckel für die Förderung festlegen? Anträge nach Eingangsdatum behandeln oder sammeln? Die Ratsmitglieder waren sich unschlüssig.

Keine nachhaltige Lösung

Das Geld von einer anderen Haushaltsstelle abzuzweigen sei erst am Ende des Jahres möglich, weil erst dann klar sei, ob noch Mittel übrig seien, machte Simone Lickteig von der Verbandsgemeindeverwaltung unter anderem deutlich. Wenn im laufenden Jahr eingehende Anträge bereits in zu großer Anzahl für das kommende Jahr gesammelt werden, stelle sich ein weiteres Problem. „Dann braucht 2027 keiner mehr einen Antrag zu stellen“, sagte Lickteig. Im konkreten Fall würde ein Verschieben bedeuten: Der Musikverein Berghausen geht in diesem Jahr leer aus, bekommt aber im kommenden Jahr einen Zuschuss von 4831 Euro. Damit wäre der gesamte für die Vereinsförderung eingeplante Betrag bereits wieder aufgebraucht. Der MGV Frohsinn – und weitere Vereine, die demnächst Investitionen planen – wäre dann mit seinem Antrag sogar erst 2028 an der Reihe.

Eine nachhaltige Lösung für das Problem fanden die Ratsmitglieder noch nicht: Der Musikverein und der MGV Frohsinn sollen ihre Zuschüsse Anfang 2027 bekommen, sofern dann noch Mittel im Haushalt gefunden werden können. Alle anderen Vereine sollen via Amtsblatt darüber informiert werden, dass Zuschussanträge erst ab dem 1. Januar wieder gestellt werden können – eine schlechte Nachricht für alle Vereine, die eigentlich in den nächsten Monaten in ihre Immobilien investieren wollten.