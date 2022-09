Der Mangel an gelben Säcken für die Entsorgung von Kunststoffmüll in Speyer ist vorläufig behoben. Das teilen die Entsorgungsbetriebe der Stadtwerke (SWS) auf Anfrage mit. In den Vorwochen waren teilweise keine Säcke mehr in den Bürgerbüros und bei der Ausgabestelle „Sophie – Der Laden“ in Speyer-West verfügbar gewesen.

Einige Bürger erboste dies regelrecht: „Es kann nicht angehen, dass man (steigende) Müllgebühren zahlt und auf eigene Kosten Säcke besorgen soll“, so ein Speyerer in einem Schreiben an die Redaktion. Er hatte dem Entsorger Knettenbrech + Gordulic ein Ultimatum für Nachschub gesetzt. Dies hatte sich mit der Lieferung neuer Säcke überschnitten. „Seit Freitag haben wir wieder welche“, so EBS-Sprecherin Angela Sachweh. Die Ausgabe erfolge über die zwei Bürgerbüros, „Sophie“ sowie das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Speyer-Nord.

Engpässe bei Beschaffung

Zuständig für die Lieferung sei bei den gelben Säcken Knettenbrech; die SWS als für die Glas- und Papier-Entsorgung verantwortlicher Betrieb könnten die Engpässe aber nachvollziehen: „Die Beschaffung von Plastikartikeln wird auch für uns schwieriger und teurer.“ Die neuen Rollen mit gelben Säcken seien kleiner als die alten. Es würden aktuell keine größeren Mengen ausgegeben.

Das deckt sich mit der Praxis im MGH, wo Leiterin Jana Schellroth die Vorräte nicht erschöpft hatte. Sie weist aber darauf hin, dass die Säcke bei ihr nur dienstags, 9 bis 11 Uhr, sowie donnerstags, 15 bis 18 Uhr, ausgegeben werden. In dieser Woche falle der Donnerstagstermin aus. Bei „Sophie“ ist jetzt nach wochenlanger Flaute ein begrenztes neues Kontingent angekommen. Knettenbrech ist der Auftragnehmer der Dualen Systeme Deutschland und hat am Montag auf Anfrage keine Auskunft erteilt.