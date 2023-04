Die Gelateria Italiana in der Karlsgasse hat ihre Pforten geschlossen. Wie Seif Bayoudh, zuletzt Unterpächter der kleinen Eisdiele im Kaufhof-Gebäude, auf Anfrage berichtet, habe der Warenhaus-Konzern den Mietvertrag mit der Speyerer Eismacher-Familie Nigri gekündigt. Über die Gründe wisse er nichts, sagt Bayoudh, der das Eiscafé nach eigenen Angaben seit drei Jahren betreibt. Kaufhof-Geschäftsführer Niko Rauch bestätigt, dass das Mietverhältnis beendet worden ist. Die Weichen dazu seien jedoch vor seiner Zeit gestellt worden, sagt Rauch, der seit Februar das Kaufhaus am Altpörtel leitet. Daher kenne er die Hintergründe nicht. Ziel sei jedoch, das gastronomische Angebot an dieser Stelle zu erhalten. Welcher Art dieses sein werde, sei offen, so Rauch. Man wolle nun abwarten, wer sich als Pächter bewerbe. Bayoudh hat sich derweil anderweitig in Speyer umgesehen und ein Auge auf das Café im Domgarten geworfen. „Ich habe mich dafür beworben.“ Er wolle dort wieder Eisspezialitäten anbieten, möglicherweise auch kleine Speisen, sowie das Umfeld mit einem kleinen Spielplatz und Ähnlichem aufwerten. Bayoudh rechnet mit einer Entscheidung der Stadt, der das Café im Domgarten gehört, Ende Mai. Derzeit wird das Gebäude saniert.