Die Holzbrücke über den Speyerbach zwischen Rheinstadion und Sealife weist Schäden auf. Ein Teil des Geländers an ihrem Zugang ist abgesperrt.

Die Stadt hat einen Bauzaun zur Absicherung eines umgestürzten Geländer-Elements am Zugang zu dem hölzernen Bauwerk aufgestellt, wie sie auf Anfrage bestätigt. Sie hat nach eigenen Angaben „die Schäden an dem Geländer, welches an die Brücke angrenzt, aufgenommen und wird diese sukzessive beheben“. Die Brücke selbst sei davon unbeeinträchtigt, lediglich die angrenzenden Geländerelemente im Böschungsbereich seien betroffen. Die Brücke ist im Zusammenhang mit der Sealife-Eröffnung 1999 in Betrieb genommen worden und ebenfalls nicht mehr in optimalem Zustand. Die Stadt wurde von Bürger-Seite darauf hingewiesen: Es müsse jährlich geprüft werden, ob sie verkehrstauglich ist.