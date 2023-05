Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am letzten Sonntag des Weihnachtskreises ging in der Dreifaltigkeitskirche Speyer die Reihe der „Geistlichen Abendmusiken“ an den Start, die über das Jahr hinweg auch in der Gedächtniskirche sowie der Christuskirche Speyer-Nord Station macht.

In der Dreifaltigkeitskirche stehen als eigene Reihe in der Reihe die Abendmusiken unter dem Motto „Mit Psalmen durch das Jahr“. Psalm 97 „Alle Völker sehen seine Herrlichkeit“