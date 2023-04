Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kreuz auf Golgatha wirft seinen Schatten auf diese Tage. Auch bei der Geistlichen Abendmusik in der Gedächtniskirche am Sonntag wurde der Leidensweg Jesu eindringlich vermittelt. Die Passionszeit sei ein „Suchweg nach der Barmherzigkeit“, wie Oberkirchenrat in Ruhe Klaus Bümlein unterstrich. Bezüge zum aktuellen Weltgeschehen ließen sich hierbei ebenso aufzeigen.

Dank der Passagen aus Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion bot diese Abendmusik auch einen Vorgeschmack auf das Wochenende am 9. und 10. April: Bachs Johannespassion wird dann samstags