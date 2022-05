Die Stadt will die Einmündung Heinkelstraße/Am Neuen Rheinhafen in Speyer-Süd umbauen. Ihr Ziel: unerwünschten Verkehr durch die Geibstraße vermeiden.

Derzeit sei das Abbiegen vom Hafen und dem Pleiad-Gelände kommend in den Bereich Geibstraße sehr komfortabel, so die Stadt. Das habe damit zu tun, dass an der Einmündung eine Dreiecksinsel eine eigene Spur abtrenne. „In der Konsequenz nutzen viele Lkw-Fahrer den Weg vorbei an Jugendherberge, Bademaxx und Technik-Museum“, urteilen die Tiefbauer im Rathaus. Die touristisch geprägte Route solle aber weniger genutzt werden und Schwerlastverkehr lieber über die Heinkel- und die Industriestraße ins übergeordnete Straßennetz gelangen.

Erreicht werden könnte dies laut Stadt durch den Abriss der Dreiecksinsel und eine Verlegung des Rad- und Gehwegs. Die auf 100.000 Euro geschätzte Maßnahme soll in Zusammenhang mit dem Umbau der Parkfläche südlich der Jugendherberge umgesetzt werden, sofern der Bauausschuss am Dienstag, 10. Mai, und der Stadtrat am Mittwoch, 25. Mai (jeweils 17 Uhr), zustimmen. Weiterer Vorteil laut Stadt: Es könnte Zusatzplatz entstehen, um den Parkplatz nebenan „einzugrünen“. Dieser soll erneuert, sein Lkw-Areal mittel- bis langfristig für Wohnmobile ausgebaut werden.