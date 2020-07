Leichte Verletzungen hat sich eine 19-jährige Moped-Fahrerin bei einem Unfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Geibstraße zugezogen. Nach Mitteilung der Polizei war eine 22-jährige Autofahrerin aus Speyer zuvor vom Festplatz auf die Straße gefahren und hatte dabei die 19-Jährige übersehen. Die Moped-Fahrerin führte eine Gefahrenbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht an Armen und Beinen.