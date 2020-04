Rund 7500 Euro Sachschaden sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mitten in der Innenstadt von Speyer entstanden. Wie die Polizei am Montag informierte, wollte ein 30-jähriger Renault-Fahrer von der Gilgenstraße nach links in die Mühlturmstraße einbiegen. Die Ampel zeigte zwar grünes Licht für den Mann, er übersah jedoch den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten VW einer 60-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher 1,92 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.