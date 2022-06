Von einem „ungewöhnlichen Verkehrsunfall“ berichtete die Polizeiinspektion Speyer am Donnerstag: Laut Bericht versuchte am Mittwochnachmittag ein 77-jähriger Autofahrer, seinen Wagen auf einem Bordstein vor einem Eiscafé in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer abzustellen. Er gab dabei aber wohl so viel Gas, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und gegen eine Mauer fuhr. Diese fiel dann um – und eine 52-jährige Frau, die hinter der Mauer saß, fiel von ihrem Stuhl. Die Frau wurde laut Polizeibericht leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit rund 5000 Euro.