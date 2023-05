Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein Altstadtfest 2020 in Speyer? Weit gefehlt. Die traditionelle zweitägige Großveranstaltung hat sich diesmal zwar Pandemie-bedingt auf den Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche beschränkt, das legendäre Altstadtgefühl war bei den 250 zugelassenen Besuchern des Konzerts von „N.S.A.“ am Freitag – und von „Pirates of Love“ am Samstag – intensiv vorhanden.

Die „Noisy Sound Agents“ („N.S.A.“) haben das finale Open-Air-Wochenende des Festivals „Speyer goes Paradise“ eröffnet, das das