Einsatz für die Umwelt: In der Vergangenheit gab es schon einzelne Aktionen zur Sammlung wilden Mülls in Speyer-Nord mit Bewohnern der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA). Jetzt haben die ehrenamtlichen Umweltpaten Thomas Sieberling und Rainer Hofmann aus Speyer einen neuen Anlauf gestartet. Mit einer Gruppe unter anderem afghanischer AfA-Bewohner waren sie rund um die AfA und in der Spaldinger Straße unterwegs. „Diese Leute sind gerne bereit, mitzuhelfen und sich in die Gesellschaft zu integrieren“, betont Hofmann. Elf Müllsäcke seien innerhalb von zweieinhalb Stunden voll geworden, als sich die Gruppe mit Handschuhen und Greifern immer weiter in Richtung Norden vorarbeitete. Sie unterstützten die Einsätze gerne, so die Umweltpaten: „Für uns ist es eine Entlastung.“ Für die Koordination stehe von AfA-Seite Wolfgang Hoffmann zur Seite. Mit ihm sei vereinbart worden, diese Umweltaktionen in Zukunft regelmäßig anzubieten – am liebsten wöchentlich – und auf andere Gebiete auszudehnen.