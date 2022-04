Die Stadt Speyer weist darauf hin, dass aktuell kein Bedarf mehr an Wohnraum für Geflüchtete besteht. Es stünden ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg aktuell kein Bedarf an Kleidung, Spielsachen oder ähnlichem besteht, weshalb dort zurzeit keine weiteren Sachspenden entgegengenommen werden können.

„Wer Geflüchteten privat Wohnraum zur Verfügung stellt, sollte beachten, dass Mietverträge nicht länger mit der Stadt, sondern direkt mit den Privatpersonen abgeschlossen werden“, heißt es weiter. „Nur in begründeten Einzelfällen kann die Stadt Speyer Kosten der Unterkunft, die plausibel und angemessen sind, übernehmen. Diese muss unbedingt vor der Anmietung von freiem Wohnraum beteiligt werden und der Anmietung vorher zustimmen, um Zahlungen sicherstellen zu können.“

Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Stadt bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine richtet sich laut der Mitteilung nach den sogenannten Angemessenheitsgrenzen, die der Stadtrat verabschiedet hat. Diese könnten laut Stadt auch für Vermieterinnen und Vermieter als Grundlage dienen, um zu ermitteln, welche Mietpreise als angemessen gelten. Die Stadt weist auch darauf hin, dass Geflüchtete aus der Ukraine ab 1. Juni wie anerkannte hilfsbedürftige Asylsuchende finanziell unterstützt werden. Das heiße auch, dass dann nicht mehr das Sozialamt, sondern das Jobcenter über die Kostenübernahme für die Unterbringung entscheide.