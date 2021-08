Mit synogaler Musik, neuen geistlichen und Volksliedern haben die Drei Kantoren aus Berlin am Sonntag die Jüdischen Kulturtage in Speyer eröffnet. Beschwingt, gottesfürchtig oder melancholisch begeisterten Tal Koch (Tenor), Amnon Seelig (Bariton) und Assaf Levitin (Bass).

Seit nunmehr 30 Jahren betreut der Verkehrsverein, der das Konzert in der Stadthalle veranstaltet hat, den mittelalterlichen Judenhof und das angeschlossene Museum SchPIRA. Die Musik zum runden Geburtstag habe der Verein sich von den Drei Kantoren gewünscht, erklärt Uwe Wöhlert, Vorsitzender des Speyerer Verkehrsvereins, die Verbindung, die er auch als kleinen Baustein auf dem Weg zur Anerkennung der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe versteht. Die Entscheidung darüber steht im Sommer nächsten Jahres an.

Die Drei Kantoren indes wollen wieder auf der Bühne stehen. Erstmals nach Pandemieausbruch sind die Berliner in Speyer wieder da angekommen, wo sie ihre Freizeit am liebsten verbringen. Ihr Freude beim Auftakt der SchUM-Kulturtage ist greifbar, ihre Musikalität umschmeichelt die Ohren der mehr als 60 Zuhörer in der Stadthalle. Für den an Covid-19 erkrankten israelischen Stammpianisten des Trios setzt sich der Mannheimer Scott Faigon an den Flügel. Er begleitet klassische Chazzanut, Lieder aus Israel auf Hebräisch und auf Jiddisch empathisch, absolut sicher und wunderbar gefühlvoll.

Entertainer mögen’s zügig

„In Israel geht alles schneller“, erklärt Seelig das Lied vom „Tag am Weinstock“, an dessen Ende der gekelterte Rebensaft bereits getrunken wird. Die Drei Kantoren wollen ihr Publikum nicht überfordern. „Lieber schnell vortragen und zum nächsten Stück übergehen“, so erklärt Levitin das nicht ganz ernst gemeinte Konzept. So halten die drei es auch mit einer „kleinen Oper“, die sie in drei Minuten gesanglich meisterhaft darbieten.

Die drei selbst ernannten „Entertainer mit Kippa“ übertragen Lithurgien hoher jüdischer Feiertage eindringlich auf die Bühne. Mit „Heile uns“ vertonen sie auch eines der für Juden vorgeschriebenen Tagesgebete. „Es passt hervorragend in diese Zeit“, ist Levitin überzeugt.

Sensibel haben die Drei Kantoren das Programm für die Speyerer Bühne ausgewählt. Ihr gesamtes Repertoire ist selbst arrangiert, einiges auch selbst komponiert, überwiegend singen sie a capella. Koch begleitet Psalmen-Gesang über die Entscheidung, sich wohl zu fühlen, mit Gitarre. Selbst für seine Kollegen ist es eine Uraufführung. „Wer glaubt, wird singen“, sagt Levitin beeindruckt.

„Wir lieben es, länger zu singen“

Mit weltweit bewundertem typisch jüdischem Humor erzählen die Sänger auf eine chassidische Melodie die doppeldeutige Geschichte eines Rabbiners, der keine Frau findet. Auch ohne den Text zu verstehen spiegelt er sich im Vortrag der Drei Kantoren deutlich. Mit mehr als einem Augenzwinkern tragen sie vor, wie und wann sich der Messias der Legende nach zurück zu den Menschen tragen lässt. Als „chassidisch, aber nicht alt“ sagt Seelig die Psalmenvertonung eines noch lebenden israelischen „Hobby-Komponisten“ an, von dessen Fähigkeiten das Trio die Besucher überzeugen will. Die Zuhörer spenden ausgiebig Beifall.

„Wir lieben es, länger zu singen“, bedauert Levitin das Konzertende nach 70 Minuten. Die Drei Kantoren stimmen ihr „Hallelujah“ an. Nicht die Version, die jeder kennt. Eine, die Yair Rosenblum komponiert und die israelische Army-Band „Lehakat Hanakhal“ in die Welt getragen hat. Das Trio verbindet damit eine schöne Botschaft: „Wenn es weder Krieg noch Grenzen gibt und alle Kinder sicher sind, können wir vor Freude Hallelujah singen.“