Mit Rhein und Dampfschiff im Karton haben zwei Vertreter der Germersheimer Wasserschutzpolizei rund 20 Kinder in der Speyerer Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) besucht. Sie haben über Gefahren aufgeklärt, die beim Schwimmen in Flüssen und Seen und an deren Ufern lauern können.

So vielfältig wie die Nationalitäten sind auch die Erwartungen der Kinder, als Wasserschutzpolizistin Sabrina Scherrer ihr selbst gebasteltes „Gefahren-Modell“ auf den Tisch