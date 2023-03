Mit einem gefährlichen Überhomanöver hat ein blauer VW-Passat am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr in der Ausfahrt der B9-Anschlusstelle Dudenhofen, Richtung Neustadt, beinahe einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, überholte das Auto, trotz durchgezogener Linie, in der Ausfahrt einen 36-Jährigen, der in Fahrtrichtung Ludwigshafen von der B9 auf die B39 wechseln wollte. Dabei seien sowohl der 36-Jährige und das Auto hinter ihm, wie auch der Gegenverkehr zum starken Abbremsen gezwungen worden. Da nicht alle Namen der Beteiligten der Polizei bekannt sind, bittet sie Personen, die beim beschriebenen Vorfall gefährdet wurden, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.